Accidente en la carrilera del tren en Puerto Berrío, Antioquia, dejó un muerto y 6 heridos

Un docente que se movilizaba en el vehículo artesanal perdió la vida en el desafortunado suceso que se presentó sobre los rieles cuando se dirigía a cumplir sus labores.

El incidente fue provocado, al parecer, al encontrase de frente los dos vehículos informales.

“Se encontraron en una curva, lamentablemente el profesor se llenó de nervios y se tiró, los compañeros le decían no se tire, no se tire, entonces él se llenó de nervios, pensó que se iban a chocar y de una se tiró y lo recibió una punta de riel”, contó Esteban Ciro Álvarez, conductor.

Sin embargo, quienes usan este servicio reconocen que aunque corren riesgos, es el único medio de transporte con el que cuentan.

Por su parte, la secretaría de Transito de Puerto Berrio, trabaja en controles para este transporte informal.

“En articulación con el consorcio Ibines Férreo, con el fin de sensibilizar a esta población acerca de todos los riesgos que se pueden presentar a la hora de circular en la vía férrea, y más que no cuentan con la legalización pertinente para ellos realizar esta labor”. Indicó Yazmin Andrea Castellanos, directora de tránsito de Puerto Berrío.

Aunque no se encuentran agremiados son aproximadamente unas 12 moto mesas, que trabajan en este sector y prestan el servicio a quienes habitan en estas poblaciones entre los departamentos de Antioquia y Santander.