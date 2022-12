Accidentes aéreos en Antioquia dejan este año 13 víctimas mortales

Casi como un suicidio, así es considerada por expertos la aventura emprendida por los dos ocupantes de un avión que iba cargado de cocaína y que se estrelló el lunes en Frontino (Antioquia).

Los dos fallecieron, sus cuerpos quedaron calcinados y las autoridades tratan a toda costa de establecer sus identidades, pues según se dijo, no portaban documentos y la aeronave no aparece en los registros de la Aerocivil; no se sabe de dónde partió y tampoco para dónde iba.

Según el coronel Fredy Bonilla, secretario de Seguridad Aérea de la Aerocivil, además de este caso, otros cinco accidentes aéreos han ocurrido en Antioquia en lo que va del año, hechos que dejan 11 personas fallecidas.

En total, son 13 las personas que han perdido la vida en este tipo de accidentes.

Tres de ellos en un siniestro de un helicóptero ocurrido en Santa Rosa de Osos, ocurrido en marzo (Lea también: Mueren tres personas en accidente de helicóptero en Antioquia ).

En el accidente de un aparato similar de la empresa Helifly en Mutatá fallecieron dos personas (No deje de leer: Buscan helicóptero desaparecido en Antioquia ).

Y otras dos perdieron la vida cuando el avión en el que viajaban se estrelló en inmediaciones de Santa Bárbara y Fredonia, suroeste antioqueño (Vea también: Piloto y estudiante, víctimas mortales de accidente aéreo en Antioquia ).

La emergencia más grave de una aeronave sucedió cuando un avión que viajaba de Medellín a Juradó (Chocó) se precipitó en San Antonio de Prado: allí fallecieron cuatro personas (Vea también: A cuatro asciende el número de muertos en accidente aéreo en Medellín ).

El caso más reciente fue el de este fin de semana: un avión que no aparece en los registros de Aerocivil se estrlló en Frontino: dos personas fallecieron (Vea también: Avión en el que murieron dos personas en Frontino iba cargado con cocaína ).

En esos siniestros 11 personas resultaron lesionadas.