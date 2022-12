Acorralado por el invierno, habitante de calle de Medellín suplica auxilio

Vive, en la intemperie, a orillas de la quebrada La Hueso en el occidente de la ciudad y teme correr la misma suerte del hombre desaparecido tras un aguacero.

Por eso, Rodolfo León Escobar Vásquez, como dice llamarse este hombre de 55 años, les ha suplicado ayuda a los habitantes del barrio La Pradera, por donde pasa ese afluente.

Una de ellas es Martha Cecilia Buitrago, quien dio a conocer el caso a Noticias Caracol.

“Me dijo que lo sacara de acá, que no quiere sufrir más, que quiere dejar los vicios”, manifiesta ella.

Rodolfo León indica que llegó a la calle por el consumo de droga y de alcohol.

Sobre su pasado, aunque con reticencia, recuerda que llegó al grado de dragoneante tras un fugaz paso por el Ejército Nacional, que después ocupó cargos en el área de la seguridad y que creció en el barrio San Diego. “Ahí, muy cerca del cementerio San Lorenzo (en el oriente de Medellín”, indica.

De su familia da señales claras: “Tengo una tía que se llama Consuelo, que vive frente a las piscinas (en la unidad deportiva Atanasio Girardot), mi mamá está en un albergue y tengo un hermano especial”, agrega, pero se niega a dar más datos sobre ellos.

Sin embargo, es recuerda a los tres hijos que asegura tener: “la hija mayor se llama Alexis Yuliana Escobar Pabón, vive en Barcelona España, el segundo es Cristian David Escobar Arango, vive en Venezuela, y la otra se llama…”.

“Quiero que me escuchen y me den la mano para salir de aquí”, es su pedido.

La quebrada La Hueso es un afluente ubicado en el occidente de Medellín que sufre crecientes súbitas durante los aguaceros que ha soportado la ciudad durante esta temporada de lluvias.