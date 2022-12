Activistas exigieron ciclorrutas en la avenida Palacé

Varios ciudadanos llegaron con sombrillas, esteras y pelotas hasta donde están los concesionarios ubicados en la avenida Palacé, insistiendo en que las empresas se adueñaron de los andenes que son destinados a los peatones y no a los carros.

Carlos Cadena Gaitán, vocero de la iniciativa, aseguró que el año pasado fue adjudicada una ciclorruta en ese sector de la ciudad, pero aún no se ha hecho y la administración no controla el parqueo de carros.

“Es una ciclorruta que bajo todos los cronogramas ya debería estar lista. El alcalde y el director del Área Metropolitana han sido enfáticos, respaldan y apoyan su importancia, sin embargo ha faltado voluntad política desde la Secretaría de Movilidad en Medellín”, dijo el activista.

Cadena afirmó que la situación se le salió de las manos a la Administración, porque en estos momentos los concesionarios hacen lo que quieren con los andenes.

“Es un espacio que ha sido prácticamente privatizado por los concesionarios que están allí y hacen rampas para que sea más fácil el ingreso de sus carros. Es una de las únicas vías de la ciudad con cinco carriles y dos antes donde los peatones no pueden transitar, eso es inaudito”, afirmó Cadena.

Los activistas coinciden en que si bien la oficina de Espacio Público hace controles a comerciantes debería garantizar la movilidad en este sector.

La Secretaría de Movilidad advirtió que se han hecho comparendos, sin embargo indicó que no hay funcionarios de esa entidad que garanticen que los carros no se parqueen allí.

El proyecto de la ciclorruta de Palacé habla de 2,3 kilómetros desde Ciudad del Río hasta San Juan. Sin embargo, todavía no se conoce cuándo iniciará la obra.

Con la etiqueta en Twitter #PalacéParaTodos los activistas hicieron un llamado a la ciudadanía para que se vinculara con la iniciativa.