Acuerdo 300 no faculta al alcalde para vender ninguna empresa

En la mañana de este miércoles, en la clausura de sesiones extraordinarias del Concejo de Medellín, el presidente de la Corporación, Fabio Humberto Rivera Rivera, hizo énfasis en varias precisiones relacionadas con los efectos del proyecto de acuerdo 300, aprobado ayer en último debate por el Cabildo.

Rivera insistió en que la iniciativa no faculta al alcalde para vender ninguna empresa ni para modificar la estructura de las entidades, las cuales conservarán su naturaleza pública.

Explicó que para el ejercicio de las facultades conferidas al alcalde para adecuar la estructura de la Administración Municipal, se deberá tener en cuenta que no habrá supresión de cargos de empleados desempeñados por servidores de carrera administrativa ni desvinculación de trabajadores oficiales. No se incrementará el valor de la nómina y se conservará la naturaleza pública de las entidades descentralizadas.

Empresas como EPM y Metrosalud dentro del conglomerado público podrán transferir conocimientos, compartir buenas prácticas de gobierno y de contratación y transferencia de tecnología.