Acusan a agente de tránsito en Medellín de pedir servicio de plataforma y negarse a pagarlo

Es viral en redes sociales la denuncia de una supuesta falta de una agente de tránsito en Medellín, quien habría pedido un servicio por plataformas digitales y luego no quiso pagar la carrera. Incluso, al parecer, amenazó al conductor con un comparendo porque su actividad es ilegal.

“Una agente de tránsito pidió un servicio en plataforma para sus hijos, cuando el conductor de plataforma informal llegó la agente de tránsito le dijo que si quería los 12.000 del servicio, o un comparendo. @sttmed”, señaló la cuenta de Denuncias Antioquia que publicó el video en redes sociales.

Una agente de tránsito pidió un servicio en plataforma para sus hijos, cuando el conductor de plataforma informal llegó, la agente de tránsito le dijo que si quería los 12.000 del servicio, o un comparendo. @sttmed pic.twitter.com/PstyGyXFeJ — Denuncias Antioquia (@DenunciasAntio2) April 14, 2023

En el video se observa a un hombre, quien sería el conductor informal que le reclama a la agente de tránsito. “¿Me va a pagar o no me va a pagar la carrera que me pidió? Usted me pidió un servicio y debe cancelarlo”, dijo el ciudadano.

Aunque la guarda reconoció que sí debería hacerlo, luego le respondió al conductor: “Pero es un servicio ilegal, si quiere venga a que hagamos el procedimiento completo”.

Luego el conductor le manifestó a la mujer: “Eso no se hace”.

“¿Dónde tiene el carro?”, cuestionó la agente de tránsito a lo que el hombre contestó: “En mi casa, si quiere vamos y lo buscamos, no ve que somos vecinos”.

“Si tú tienes una queja pones la queja en la aplicación, pero debes pagar”, insistió el conductor preguntándole a la agente de tránsito “¿por qué no cancelas el servicio que me pediste?”.

Ante la falta de respuesta por parte de la mujer, el conductor expresó: “Lo que acabas de hacer no está mal, está muy mal. Y no vengo acá por los 12 mil pesos, 13 mil pesos, por tu aprovechamiento de tu trabajo en tu institución, eso no se hace, mucho menos amenazarme que quedo fichado”.

¿Qué responde la Secretaría de Movilidad de Medellín?

Las autoridades señalaron a Blu radio que “en el momento estamos realizando la investigación correspondiente sobre tiempo, modo y lugar como se desarrollaron los sucesos para poder dar claridad a la opinión pública”.

El caso despertó gran indignación en redes sociales, donde muchos ciudadanos respaldaron al conductor y reprocharon la actitud de la agente de tránsito.

“La gente está trabajando en busca de mejorar su calidad de vida, mal hecho que los funcionarios estén siendo enemigos del progreso de la gente, trabajo hay para todos”, son algunos de los mensajes que se leen a raíz de este hecho.