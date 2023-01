Además de 18 meses fuera del Atanasio, hincha enfrentaría proceso judicial por violencia de género

Luego una reunión entre las autoridades, se dio a conocer la sanción para el hombre que agredió a una mujer durante el partido de la final del fútbol colombiano.

Hasta el 31 de diciembre de 2019, Esteban Ortiz tendrá prohibido el ingreso al estadio Atanasio Girardot por decisión de la Comisión Local de Seguridad, Comodidad y Convivencia en el Fútbol, indicó el secretario de Seguridad de Medellín, Andrés Tobón.

Sin embargo, el funcionario también manifestó que después vienen dos procesos "el proceso de inspección de policía que es el que le permitirá imputarle la multa de carácter pecuniario por la ley del fútbol y un proceso que ya corresponde a la Fiscalía General de la Nación en lo que se vincula un posible presunto delito de violencia de género".

Aunque el secretario indicó que aún no se ha presentado una denuncia por parte de la mujer "no obstante aclaramos que para este tipo de hechos particulares como son la violencia de género con lesiones personales, como se puede evidenciar en el video que ha visto la opinión pública, es un delito de carácter no querellable y por tanto la investigación puede iniciar de hecho", señaló.

Tobón explicó que el hecho representa "una ruptura con el proceso que adelanta la mesa de seguridad, comodidad y convivencia del fútbol, a nivel local tanto las barras populares como las barras organizadas igualmente sus equipos de logística hacen parte de esos procesos y digamos que romper desde el centro con este tipo de dinámicas agrava más la situación, más aun cuando se trata de un asunto de violencia contra una mujer".

Finalmente el secretario invitó a la mujer afectada por los hechos que se acerque a interponer la respectiva denuncia.

