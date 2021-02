Admiten tutela que interpuso alcalde de Medellín por caso del concejal Daniel Duque

El alcalde de Medellín, Daniel Quintero , anunció este sábado a través de su cuenta en Twitter que un juzgado admitió la acción de tutela que él interpuso para que el concejal de oposición, Daniel Duque, pueda continuar ejerciendo su labor de control político.

Duque fue suspendido durante 60 días por decisión del Partido Verde, lo que desató una controversia a nivel político en la ciudad.

Que el juzgado haya admitido esta acción de tutela significa que el juez está estudiando si se están o no vulnerando los derechos del concejal y si el alcalde tiene o no la facultad de exigir que no se le afecten las garantías fundamentales al cabildante.