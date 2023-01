Adolescente de 16 años usó una falsa bomba para intentar robar una sede bancaria en Medellín

Al no lograr su cometido, el menor de edad intentó huir, pero fue detenido. Lo que respondió al ser cuestionado dejó perplejos a los policías.

El hecho sucedió el miércoles en horas de la mañana en un importante banco de la zona de El Poblado, en el sur de Medellín.

El general Eliécer Camacho, comandante de la Policía Metropolitana, relató en una rueda de prensa el modo de actuar del adolescente: “Amenaza a los cajeros y ciudadanos que allí se encuentran con un artefacto explosivo falso, con el fin de que le entreguen el dinero. Al ver que no hay una reacción (para acceder a su exigencia), abandona el banco y oportunamente hay ciudadanos se comunican con el cuadrante”.

Luego, el menor de edad emprendió la huida y tras la reacción del cuadrante fue aprehendido con el maletín en el que tenía los supuestos explosivos.

Se trataba de elementos que simulaban ser dos barras de explosivos atadas con cinta aislante a un teléfono celular Nokia 1100.

El general Camacho contó a la prensa que cuando los policiales le preguntaron por qué lo hacía, el menor respondió “que lo ha observado en películas y dice que su iniciativa nace de ahí y que su intención era atracar el banco”.

Aunque el oficial no aclaró si debido a esto fue que durante parte de la mañana tuvo que ser cerrada la avenida El Poblado en ambos sentidos, mientras se realizaba un operativo policial, sí dijo: “Es un caso delicado y con una proyección de altos alcances para hacer daños los ciudadanos”.

Durante el miércoles, la policía dijo que el cierre de la avenida El Poblado se debió a un simulacro en una empresa del sector.

El menor de edad fue dejado en manos de la Fiscalía General de la Nación.

Foto: Policía