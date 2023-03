Adolescente pasó de ser habitante de calle a influencer que ayuda a los demás: así lo logró

Noticias Caracol conoció la historia de una adolescente de 15 años que era habitante de calle y, gracias a la ayuda de unos conocidos y de su familia, logró recuperarse. Ahora es influenciadora en las redes sociales.

Valery Córdoba Chavarría fue habitante de calle por tres años y hoy es ejemplo de superación, debido a que su historia se hizo viral en redes sociales. Ella decidió convertirse en influencer y ya tiene más de 150.000 seguidores.

Además, el dinero que ha ganado lo ha usado para ayudar a otros habitantes de calle, sobre todo niños.

Durante 32 meses fue habitante de calle en uno de los sectores más peligrosos de Medellín y pensó que de allí nunca iba a salir. Aunque las drogas la tenían bien apretada, el amor de su familia y la ayuda de unos desconocidos le devolvieron la vida.

“Es duro, pero lo bueno es saber que yo pude. O sea, solo con una ayuda y solo por un video puedo estar donde estoy en estos momentos. Se siente tan bien, se siente genial uno saber que, mano, lo logré”, dice .

“Yo me conozco estas calles. Me metía debajo los puentes, me decían ¿no te da miedo? No me da miedo porque uno por un hijo da la vida”, afirma Sandra Chavarría, madre de la adolescente.

Fueron tres años en los que Valery padeció de todo, pero un día apareció Jonathan, de 33 años, un joven que ayuda a los habitantes de calle y la convenció de darle un cambio a su vida.

“Pudimos llevarla a un proceso totalmente voluntario, con un consentimiento claro de la mamá. Y gracias a Dios, a muchas personas que se solidarizaron con este caso, pudimos llevarla a que tomara un proceso de resocialización”, relata Jonathan.

Lo mejor de todo es que encontró en las redes sociales la forma de volver a empezar y ayudar a otros niños de la calle para que no sufran más. Hoy es influencer y tiene más de 150.000 seguidores.

“Vamos a ayudar a esas personas que están también en la calle, porque eso es lo que yo necesito hacer y con lo que me voy a sentir tranquila que es ayudando a los demás habitantes de calle”, explica Valery.

“Hoy en día utiliza sus redes para incentivar a otras personas que quizás están pensando caer en la situación que ella estaba. Y entonces ya les dice: así se puede, mira que yo conseguí esta alternativa por medio de las redes para sostenerme, para estar bien”, subraya Stiwar Robledo, amigo de la influencer.

Solo hace seis meses se recuperó y ya le ha sacado provecho a su cambio, pues con el dinero que ha obtenido por sus videos en redes les da comida a quienes aún siguen en las calles y ayuda a resocializar a otros.

“Quiero ayudar a muchos, por mí los quisiera sacar todos”, dice la adolescente.

De la niña que deambulaba por la avenida de Greiff ya no queda nada, Ella sí sigue errante, pero buscando convencer a los habitantes de calle de que hay una vida diferente y que es buena.