Aerolínea denunciará a profesora que tuvo una reacción desmedida al perder el vuelo

El bochornoso caso protagonizado por una mujer, al parecer en estado de embriaguez, ocurrió en el aeropuerto José María Córdova, en Rionegro.

La usuaria se descontroló y, al parecer por haber perdido un vuelo, arremetió contra el personal de una aerolínea.

Todo ocurrió en los puntos de atención de la aerolínea Viva Air cuando la mujer, enfurecida por haber perdido un vuelo a Bogotá, tomó varios computadores y los lanzó al piso, al tiempo que lanzaba todo tipo de insultos contra el personal de dicha aerolínea.

Ni doña Gloria se atrevería a tanto: desproporcionada reacción de mujer que perdió un vuelo “Es una pasajera que había llegado tarde al vuelo, reacciona de manera intolerante golpeando los computadores y los teclados que se encontraban allí sobre el escritorio, allí la Policía Nacional procede a capturarla por el delito de bien ajeno, al parecer esta ciudadana se encontraba bajo los efectos del alcohol”, dijo el coronel Giovanny Buitrago, comandante de la Policía de Antioquia.

La mujer, quien se observa en el video tratando de confrontar a uno de los empleados de la aerolínea, sería docente y residente en Cúcuta. Ante el hecho, la aerolínea respondió con comunicado.

“Es una pasajera del vuelo 8054 en la ruta MDE-BOG con hora de itinerario 11:40 a.m., la pasajera se presentó a las 12:10 p.m., lo que hizo que perdiera su vuelo al no llegar con la anticipación requerida”, dijo la compañía.

Ante la situación, las autoridades hicieron la siguiente recomendación e insistieron en la importancia de cumplir con las normas y deberes.

“La recomendación especial aquí a todos los usuarios de estas aerolíneas es atender oportunamente las recomendaciones de llegar con tiempo para no perder su vuelo y lo otro siempre ser tolerantes frente a cualquier situación”, añadió el coronel Buitrago.

La aerolínea anunció que interpondrá una denuncia ante la Fiscalía para que esclarezca la responsabilidad de la mujer en los hechos ocurridos en el aeropuerto.