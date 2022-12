Afectados por obras del Tranvía demandarán al Metro por exigirles el desalojo

Por presuntas anomalías y atropellos, al exigir el desalojo de por lo menos 91 viviendas que han sufrido afectaciones por las obras del Tranvía de Ayacucho, los habitantes del sector de San Luis en el barrio Alejandro Echavarría, demandarán al Metro de Medellín.

Juan Bustamante, uno de los afectados, explicó que en su caso no hay justificación para que le den una orden de desalojo, teniendo en cuenta que su vivienda no ha tenido afectaciones en su estructura: “la intención era denunciar los atropellos, las anomalías y la parte oscura que está haciendo el Metro con los habitantes de este sector porque no están dando orden de desalojo y demolición de las viviendas”.

Bustamante indicó que los demás afectados, a quienes les van a demoler sus viviendas, tampoco están de acuerdo en que los saquen de ese sector, porque no les reconstruirán sus viviendas, sino que harán edificios.

“Hay tres tipos de viviendas: unas que están muy agrietadas que están por demoler, pero que el Metro se niega a reconstruir, otras que ameritan una repotenciación y otro tipo de viviendas que no tienen ninguna afectación y ya tengo orden de desalojo”.

Los afectados han manifestado que el Metro de Medellín no les da una respuesta clara sobre su situación, sino que han debido llevar el proceso con la inspección de Policía desde la cual les llegó la orden de desalojo.

