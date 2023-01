Agéndese con las actividades en Medellín para Semana Santa

Estos serán los horarios de nuestro Sistema Metro, este jueves, viernes y domingo de Semana Santa: Líneas A, B, T-A, 1 y 2, 5:00 a.m. - 10:00 p.m; Metrocables, Línea K, 8:30 a.m. – 10:00 p.m; Líneas J y H, 9:00 a.m. – 10:00 p.m, Línea L, 8:30 a. m. - 6:00 p. m. 🙂🕖