Agua pantano, así es el líquido que reciben en una vereda de Caldas, Antioquia

Habitantes de un sector rural de Caldas (Antioquia) denuncian que les entregaron un acueducto sin terminar.

En el acueducto de La Valeria, una vereda de ese municipio, no sale agua, sale pantano.

Los habitantes se quejan y a diario tienen que comprar agua, porque la que reciben no es potable.

Carlos Múnera, de la junta de acción comunal, dice que el problema viene de hace años.

"No hay desarenaderos de agua, a toda hora la tomamos sucia, los niños se enferman, no nos podemos casi bañar porque el agua es pésima, el acueducto es malo", dice.