Aguacero en Segovia, Antioquia, dejó 400 damnificados: “de milagro estoy contando lo que pasó”

Más de cinco horas duró el aguacero en Segovia, Antioquia, que afectó a más de 400 personas. Decenas de calles y hogares resultaron anegados y en el barrio La Cuarenta el agua alcanzó hasta un metro de altura. Uno de los damnificados, que perdió su casa en el sector de Galán, no quería abandonar a su perro.

Se trata de Mario Correa, que llegó hace 34 años al municipio.

“De milagro estoy acá contándole lo que me pasó”, dijo al recorrer lo que quedó de su hogar.

“No quería irme por no dejar mi perro solo, y me fui, cuando a las ocho me llamaron que la avalancha me había tumbado la casa”, narró.

Magnolia del Socorro, líder social del barrio La Unión en Segovia, relató que “las calles eran llenas de agua, la gente corriendo, diciendo ‘se me cayó mi rancho, Magnolia, vení que se me vino un barranco, mirá que perdí la nevera, mi nevera está flotando’”.

En medio de la corriente, algunos habitantes fueron auxiliados por sus vecinos, quienes ingresaron a sus casas para sacarlos.

Más de 100 viviendas y locales comerciales quedaron afectados por las inundaciones.

Didier Osorio, alcalde de Segovia, informó que según un censo inicial “tenemos un número aproximado de 400 personas afectadas por las inundaciones y afectadas 10 viviendas por deslizamientos, donde afectaron en gran parte las estructuras de esas edificaciones”.

Cerca de 50 damnificados permanecen en viviendas de vecinos mientras las autoridades preparan los albergues temporales.