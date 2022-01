Ahijado de René Higuita, herido durante un asalto en La Guajira, tiene un ojo muy afectado

El ahijado del exfutbolista René Higuita, de 5 años , tuvo que ser trasladado en una ambulancia aérea medicalizada a la ciudad de Medellín luego de ser víctima de disparos realizados por delincuentes en un retén ilegal en La Guajira. Otro hombre también resultó herido.

El pequeño está siendo atendido por especialistas, quienes aseguraron que tiene su ojo derecho comprometido. Este martes se le realizarán más exámenes para determinar si deben o no realizarle una intervención.

Eran “hombres uniformados como de policía y yo, 've, están requisando, normal'. Cuando nos fuimos acercando comenzaron a disparar al aire y enseguida nos apuntaron a la camioneta y nosotros les gritamos que, por favor, no nos disparan, les colocábamos las manos que no llevábamos armas, los niños le gritaban mucho y el tipo no tuvo compasión, nos disparó”, cuenta Marta Elena Delgado, abuela del menor herido, sobre los momentos de zozobra que vivieron en una carretera hacia el Cabo de la Vela.

Las autoridades investigan los hechos para esclarecer este acto violento y hacen acompañamiento en las vías La Guajira para proteger a los turistas.

El ahijado de René Higuita se encuentra hospitalizado en la Clínica del Rosario, en Medellín.