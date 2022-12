Alberto Stylee huyó a Estados Unidos para burlar la justicia colombiana

Aferrada a la fotografía de su hijo, Marleny Moná celebró la condena a doce años de prisión que recibió el reguetonero Alberto Stylee, por haberle disparado a Edwin Henao Moná, quien murió meses después en Medellin. (Vea también: Condenan a 12 años de prisión a Alberto Stylee y piden investigar a los testigos).

“Vieron la verdad, mi hijo sufrió demasiado en ese tiempo (…). La verdad es que él si le disparó a mi hijo porque él lo hizo de frente. ¿Cómo no lo iba a reconocer si lo hizo a quemarropa?”, aseguró doña Marleny.

La víctima de la agresión pasó los últimos momentos de su vida en clínicas, luchando por sobrevivir.

Los disparos recibidos le generaron múltiples complicaciones que acabaron con su vida.

“Tuvo más de 50 cirugías, lavados quirúrgicos, infección, peritonitis”, agregó la mujer.

Y José de Jesús Díaz, abogado de la familia de la víctima, explicó la condena al reguetonero. “(El Tribunal) le impuso 10 años por el delito de tentativa de homicidio simple y 24 meses adicionales por el porte ilegal de armas”, dijo Díaz.

El cantautor puertorriqueño habló desde la clandestinidad para la televisión boricua sobre su caso.

Aseguró que abandonó Colombia en los últimos días sin ser requerido por la justicia.

“Todo está en manos de mis abogados, mis abogados están dando cara por si hay alguna duda. Yo estoy ahorita, como ellos dicen, prófugo, pero yo realmente no salí del país ilegalmente; legalmente salí por el aeropuerto normalmente”, dijo Stylee al progama Dando candela, de la cadena Telemundo.

Y cuando el periodista le preguntó si estaba en territorio norte americano, esto dijo el cantante: “Sí, estoy en territorio americano, las leyes de aquí me protegen”, afirmó.

Alberto Stylee estuvo privado de la libertad durante 8 meses en el 2012, pero fue dejado en libertad al ser declarado inocente por un juez.