“Alberto Stylee no se va a entregar a las autoridades”: abogado de la defensa

El cantante de música urbana Carlos Alberto Pizarro, Alberto Stylee, está dispuesto a desafiar a la justicia.

Aunque el Tribunal Superior de Medellín ordenó su captura, para que responda por un caso de intento de homicidio en el que ya había sido declarado inocente, el artista decidió huir. (Ver también: Tribunal Superior de Medellín ordena la captura del reguetonero Alberto Stylee).

Así le dijo a Noticias Caracol en su versión web el abogado Héctor Manolo Pinzón, quien defiende a Stylee, al preguntársele si el artista va a someterse a las autoridades.

“En principio no. El respeta la decisión de los magistrados pero no la comparte. Esa decisión no retrata y no refleja la verdad. Esa decisión no corresponde a lo probado”, dijo.

“Esto afecta a su familia, su trabajo, todos sus campos”, explicó Pinzón. Y manifestó que no sabe dónde está Stylee, “pero considero que está en el país”, agregó.

Además, dijo que interpondrá el recurso de casación ante la Corte Suprema de Justicia.

“Sé a ciencia cierta qué él es inocente”, añadió.

En la mañana de este miércoles, el Tribunal Superior de Medellín dictó sentido de fallo revocatorio a la sentencia que había decretado una supuesta inocencia de Pizarro en un proceso por tentativa de homicidio y porte ilegal de armas de fuego.

La audiencia en la que se definirá cuánto tiempo de cárcel tendrá que pagar Pizarro fue citada para el 24 de febrero.

Pizarro, de nacionalidad puertorriqueña, fue detenido en junio de 2012 para que respondiera por las heridas que sufrió Edwin Alfredo Henao Moná, durante una fiesta privada en una finca de Copacabana (Antioquia) el 26 de febrero del mismo año.

La víctima, de 36 años, dijo ante la justicia que el artista interrumpió su presentación esa madrugada para atacarlo a tiros porque lo vio hablando con la mujer con la que él estaba. Recibió dos impactos.

Pizarro recuperó la libertad el 30 de octubre de 2012 cuando el Juzgado Primero Penal del Circuito de Bello decretó su inocencia por duda. La decisión fue apelada por la defensa de la víctima.

Henao Moná falleció el 27 de mayo de 2015, producto de las lesiones sufridas en esa agresión.

José de Jesús Díaz, abogado de la familia Henao Moná, celebró la decisión del Tribunal.

“Era hora de que llegara la justicia. No había duda de quién es el responsable”, manifestó.