Alcalde atribuye racha de asesinatos en Medellín a la captura de alias ‘Tom’

Según Federico Gutiérrez, los ocho homicidios cometidos en la capital antioqueña en la última semana son por reacomodamiento de mandos en las bandas.

“Lastimosamente cuando usted logra un éxito tan importante como la captura del jefe máximo (alias ‘Tom’), eso genera un desequilibrio y no falta quienes quieran reorganizarse para controlar territorio, pero les decimos a las bandas que estamos aquí para cuidar a la gente y no vamos a dejar que eso pase. Hay unos enfrentamientos que están relacionados con este caso y otros que no y que, inclusive, tienen que ver con redes de tráfico del orden nacional”, dijo el alcalde.

Publicidad

En diciembre han sido asesinadas en Medellín 43 personas.