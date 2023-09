Alcalde de Anorí, Antioquia, estaría siendo amenazado por disidencias de las FARC

El alcalde del municipio de Anorí, Juan Camilo Piedrahíta, y algunos de los funcionarios de su gabinete denunciaron estar siendo amenazados por estructuras criminales de la zona .



El gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria Correa, manifestó por medio de su cuenta de X, antes Twitter, que las fuerzas del Estado están trabajando para esclarecer los hechos y dar con los responsables de las intimidaciones.

"Repudiamos el panfleto amenazante contra el alcalde Juan Camilo Piedrahíta y funcionarios de alcaldía de Anorí, y la quema de camión de Mineros Aluvial S.A.S. en este municipio del Nordeste", comentó el mandatario departamental.

REPUDIAMOS el panfleto amenazante contra el alcalde Juan Camilo Piedrahíta y funcionarios de alcaldía de Anorí, y la quema de camión de Mineros Aluvial S.A.S. en este municipio del Nordeste. Todas las fuerzas del Estado activadas para esclarecer y dar pronto con los responsables. pic.twitter.com/4NqY3fQVOM — Aníbal Gaviria Correa (@anibalgaviria) September 2, 2023

Se cree que las amenazas vendrían de parte de miembros de disidencias de las FARC presentes en la zona.

En los últimos días, cuatro alcaldes han manifestado haber sido amenazados, junto a otros 222 candidatos a las próximas contiendas electorales en la región.

Dentro de ellos está Didier Osorio, alcalde del municipio de Segovia, quien por medio de una fuente humana enviada a su despacho fue amenazado , al parecer, por el Clan del Golfo.

"No está garantizada nuestra seguridad. A la zona norte del territorio no podemos acceder en estos momentos porque hay puntos críticos donde constantemente estos grupos están haciendo retornos ilegales que no nos permiten ingresar a estos sitios", declaró el servidor público ante los micrófonos de Blu Radio.