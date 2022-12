Alcalde de Barbosa habla sobre polémico decreto que suprimió planta de personal

Edison García Restrepo es el alcalde de Barbosa (Antioquia). El pasado 5 de septiembre emitió un decreto que ha generado confusión y polémica. (Lea también: ¡Increíble! Por error en decreto, alcalde de Barbosa Antioquia eliminó su cargo).

Según el artículo primero del decreto, se suprime toda la planta de personal, incluído su propio despacho.

“Simplemente se expide un acto administrativo por medio del cual se suprime la planta de cargos actual, una planta que no es funcional, no está vigente y no obedece a la realidad de nuestro municipio y menos a la normatividad”, explicó el mandatario.

En otras palabras, creó otro modelo administrativo, pero con él a la cabeza.

“En ese decreto se suprime la planta de cargos y se crea otra planta de cargos nueva, de acuerdo a un estudio que arrojó unos resultados una planta moderna, nueva funcional y austera en todo el tema de gastos, una planta nueva que no es tan jerárquica”, añadió.

Aunque el mandatario local busca actualizar la administración con base en el nuevo modelo de la función pública, los habitantes del municipio se mostraron confundidos por la decisión.

Según el mandatario, este nuevo modelo administrativo fortalecerá los proyectos educativos de cultura y deporte.