Alcalde de Bello responde a denuncia por supuesto fraude de periodista Akerman

Dispuesto a que se investigue una supuesta falsedad en documento público, que fue denunciada en su contra, dice estar el alcalde de Bello (Antioquia), César Augusto Suárez Mira.

El mandatario, integrante de un clan político cuestionado –su hermano Óscar fue condenado por nexos con el paramilitarismo y su hermana Olga fue salpicada por supuesta cercanía con esos grupos armados ilegales- es señalado por el columnista del diario El Espectador Yohir Akerman de haber presentado un diploma de bachillerato falso.

El hecho fue denunciado ante la Fiscalía General de la Nación por León Fredy Muñoz, un profesor de educación física que aspiró a la alcaldía de ese municipio y perdió con César Augusto, y es investigado.

En la columna periodística, Akerman asegura que el alcalde bellanita dio dos informaciones que no concuerdan sobre el lugar donde egresó como bachiller.

Ante la Asamblea Departamental, dice Akerman, el alcalde “entregó una hoja de vida diligenciada con su puño y letra en la que dice que se graduó de bachillerato del Colegio Jorge Eliécer Gaitán en 1989, es decir cuando tenía 28 años”.

Sin embargo, al Concejo Municipal de Bello, donde fue su secretario general, asegura el periodista, le dio información de que “se graduó de bachiller académico del Colegio Bolívar de Medellín el 16 de noviembre de 1994, es decir cuando tenía 33 años”.

Pero la denuncia va más allá. Según Akerman, aunque en el diploma de bachiller del alcalde aparecen firmando Guillermo León Valencia, como rector del colegio Bolívar, y Dabid Alberto Tapias, como secretario, estos nunca trabajaron en esa institución en esos roles.

Además, denuncia el reportero, en el Colegio Lucrecio Jaramillo, que custodia la información luego de la desaparición del Bolívar en 1994, no existe información sobre el grado del alcalde. Y en el Jorge Eliécer Gaitán tampoco.

Noticias Caracol habló con el alcalde César Augusto Suárez Mira, para conocer su posición frente a esta denuncia.

Y esto fue lo que dijo en una conversación telefónica el pasado domingo:

Alcalde, ¿ha leído la denuncia hecha por Yohir Akerman en El Espectador?

No, porque estoy en una vereda (del corregimiento San Félix), pero sí me han dicho de lo que salió en El Espectador.

¿Qué opina sobre la columna sobre su titulación como bachiller?

Lo que pasa es que, como todos, tenemos personas ajenas a la administración que no han estado de acuerdo con lo que hacemos en el municipio, son personas que vienen haciéndonos daño hace rato a toda la familia. En términos generales, estoy tranquilo, las autoridades son las que investigan, estoy tranquilo, soy profesional de la Universidad Cooperativa de Colombia, estudié en varias instituciones de Bello, tengo mis títulos tranquilos, no tengo ninguna cosa que responder. Son enemigos que van contra uno.

¿De qué colegio se gradúo?

Del Colegio Bolívar de Medellín, pero estudié en varias instituciones en Bello y fuera del municipio, pero las cosas son claras.

¿Recuerda a los cuántos años terminó el bachillerato?

Decirte que a los cuantos años terminé sería difícil. Soy del 61, estudié en varias instituciones, paré, trabajé, seguí estudiando. Lo mismo que hice con mi título profesional de abogado: tuve un paro, en quinto o sexto semestre paré, hice una campaña (electoral) para mi hermano Óscar (fue alcalde de Bello), volví y continué. Las evidencias son claras y ahí están las instituciones donde estudié.

Alcalde, ¿no es importante acordarse de esa fecha? El título de bachiller es el primer gran logro de una persona, eso lo espera toda su familia...

Eso es cierto, es verdad… somos una familia humilde, las oportunidades de estudio no fueron fáciles, lo he dicho públicamente. Para poderme titular como abogado tuvo que haber sido porque mi hermano Óscar me ayudó, me pagó la carrera, no tenía los medios para ser profesional. Pa sostener una familia y trabajar no me quedaba fácil en ese entonces, él me ayudó, me dio la mano, me pagó toda mi carrera.

Vengo trabajando con él desde el año 95, me gradué en el año 94, ahí está en el Colegio Bolívar mi título como bachiller, estudié en varias instituciones educativas de Bello. Eso lo explicaré después, estoy en un acto en el corregimiento…

Akerman dice que quienes certifican su título en el colegio Bolívar no trabajaron en esos cargos allí…

Que respondan entonces ellos, allí fue donde obtuve el título después de que hice el séptimo grado en varias instituciones, en el Idem de Carolina del Príncipe. Después me vengo a estudiar a Bello, en el instituto Galán, donde estudié pero no terminé el octavo, luego me fui a Medellín al Colegio Bolívar y allá terminé el 11.

Quiero que ustedes y las autoridades investiguen el tema, estoy tranquilo, no tengo problema, ahí están mis títulos de bachiller, como de abogado como especialista en derecho administrativo de la Universidad de Medellín. Que sean las autoridades las que evalúen.