Alcalde de Briceño, Antioquia, se agarró con la Policía y les cortó la luz

El alcalde de Briceño, Wilmar Moreno Monsalve, protagonizó una acalorada discusión con el comandante de la Policía del municipio por el cierre de establecimientos donde venden licor.

La penosa escena quedó grabada en video y muestra el momento en que, por orden del mandatario, les cortan la electricidad a los uniformados.

En las imágenes se ve cuando el alcalde llega hasta el comando para reclamarle al oficial por el cierre de locales donde venden bebidas embriagantes.

“Nosotros tenemos la autonomía territorial para, de manera gradual, dar reapertura a la economía (…) Usted sin consentimiento, por fuera no solo de la ley sino por fuera de la institución policial, que debería respetar con altura, se fue a título personal, a capricho personal, y dijo: ‘no reconozco el decreto de Briceño’ y sin argumento alguno ordenó un cierre de establecimientos”, sostiene Moreno Monsalve, quien se ve bastante molesto.

Mientras el alcalde habla, el oficial le dice que se sienten y dialoguen en mejores términos, por lo que el mandatario se acerca, pero el policía se enoja porque no guarda el distanciamiento mínimo social de dos metros. Además, ninguno lleva puesto el tapabocas.

En la discusión, el comandante de la estación de Policía de Briceño insiste en que no se debe permitir la apertura de bares, billares y cantinas, basado en el decreto 1076 de Presidencia de la República.

Sin embargo, el oficial no es escuchado por el alcalde, quien se retira en compañía de algunos miembros de su equipo de gobierno, entre ellos un abogado.

Acto seguido, el uniformado pide que graben cómo le cortan la luz a la estación.

“¿Quién ordena eso? Sabiendo que para cortar la energía tenemos que haber pasado mínimo dos meses de no pago, eso sí es capricho, eso sí es inmadurez de la Alcaldía Municipal, me extraña señor alcalde, me extraña que se ponga con estas actitudes tan displicentes, tan arrogantes”, lamenta el uniformado notablemente enojado.

El comandante de la Policía de Antioquia, coronel Jorge Cabra, explicó que la escena se registró la mañana del 15 de agosto y ese mismo día, en horas de la noche, se reestableció el servicio de energía.

“Total respaldo a la actuación de nuestros dos comandantes de la Policía de Briceño y a nuestros 26 policías que cumplen sus funciones en ese municipio”, manifestó el alto oficial.

El coronel Cabra precisó que se este domingo se realizó una reunión con el alcalde y el gabinete municipal para aclarar lo sucedido.

Igualmente, el comandante de la Policía de Antioquia añadió que las actuaciones de su institución se basan en el decreto nacional y en el caso de Briceño no hay permiso del Ministerio del Interior para dar apertura a establecimientos como bares, discotecas, billares y similares.