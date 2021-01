Alcalde de Medellín aún no decide si levantar el toque de queda o prolongarlo

Pese a que las autoridades de Antioquia anunciaron nuevas medidas restrictivas a la movilidad, Medellín , la capital del departamento, es el único de los 124 municipios que, por ahora, no se suma a la decisión.

Días atrás, el alcalde Daniel Quintero aseguró que la ciudad atravesaba uno de los momentos más críticos.

Hace una semana, Antioquia permanecía con el índice de ocupación más alto de UCI desde el inicio de la pandemia : los porcentajes fluctuaban entre el 90 y 95 por ciento.

Sin embargo, los números han indicado una leve tendencia a la baja, entre uno y dos puntos porcentuales, lo que llevó al alcalde de Medellín a dar una cuestionada declaración.

“Ha sido superada la ola y por lo tanto también le vamos a pedir a la gobernación de Antioquia y al gobierno nacional que ya no sigan poniendo los toque de queda nocturnos”, dijo Daniel Quintero.

Un día después de estas declaraciones, el mandatario no descartó tomar nuevas medidas.

“La expectativa está entre si lo quitamos del todo o no. Si no lo quitamos del todo, pues nos acogemos a la decisión del gobierno departamental. Si lo quitamos del todo, pues Medellín no tendría pico y cédula ni toque de queda”, señaló.

La gobernación de Antioquia anunció toque de queda nocturno en todo el departamento desde este miércoles 27 de enero y hasta el 2 de febrero, entre las 12 de la noche y las 5 de la mañana.

“Dicen, ¿por qué ya no se acaban mejor las medidas? Porque hay que mantener la prudencia con un 88 por ciento de UCI y porque todavía hay un número muy alto de susceptibles, o sea de personas que no se han contagiado”, manifestó el gobernador, Aníbal Gaviria.

Para algunos expertos, no es momento de eliminar las medidas restrictivas.

“No tenemos datos científicos ni epidemiológicos que soporten que Antioquia haya superado en efecto la enorme ola que estamos atravesando por COVID-19, por el contrario los indicadores señalan que la tendencia es hacia la expansión”, explicó Yessica Giraldo, epidemióloga de la Universidad CES.

La pandemia ha cobrado la vida de 5.703 personas en Antioquia.