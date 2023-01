Alcalde de Medellín defiende frente parlamentarios europeos la gestión de EPM en Hidroituango

Federico Gutiérrez se refirió a un documento en el que 25 integrantes de esta institución hacen reparos frente a unas supuestas violaciones de Derechos Humanos.

Esta vulneración fue negada por el mandatario, quien añadió que EPM, empresa encargada de la construcción de Hidroituango, está cumpliendo con temas relacionados a las exigencias de los campesinos que se vieron afectados por la construcción del embalse.

"No es una carta del Parlamento Europeo en sí. Son 25 diputados del parlamento de un total de 700. Entonces lo que hay que entender es que han existido intereses para frenar un proyecto estratégico como este. Nosotros seguimos los cronogramas. Unas obras deben de terminarse en junio para comenzar el llenado del embalse y así comenzar a generar energía a partir de diciembre", dijo el alcalde.

Federico Gutiérrez añadió que: "Hay un dato curioso y es que nueve de las personas que firman esta carta están relacionadas con partidos de izquierdas muy radicales, y algunos de ellos pidieron hace poco la liberación de Santrich, hoy investigado por narcotráfico".

Según la carta que se dio a conocer en medios de comunicación, muchos campesinos quieren recuperar cuerpos de víctimas de la violencia que se perderían con el llenado de la represa, otros son víctimas de desplazamiento, no han tenido derecho a una compensación justa, y otros no han sido reubicados ni han tenido acceso a tierras.

A esto se suma que la obra de Hidroituango, según el Parlamento, ha impactado negativamente la salud y el medio ambiente.

