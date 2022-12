Alcalde de Medellín denuncia que se planeaba instalar un peaje para financiar Parques del Río

Un fuerte debate se dio en el Concejo Municipal sobre la sociedad a cargo de esa obra. La Administración pide su liquidación, algunos concejales dicen no.

En medio de la discusión realizada la mañana de este miércoles 11 de octubre hubo señalamientos por presuntos malos funcionamientos de parte de la Empresa de Desarrollo Urbano (EDU) y debates por la liquidación o no de la Sociedad Parques del Río, empresa creada en 2015 para la construcción, operación, administración y sostenimiento del parque lineal que bordeará el río Medellín.

Uno de los fuertes pronunciamientos lo hizo el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, quien cuestionó a algunos concejales, y pidió al radicar un proyecto de acuerdo en el que pide que esa sociedad sea liquidada.

“Por qué nunca le contaron a la ciudad, que al crear la sociedad de Parques del Río para financiar las obras que seguían, iba a ver peaje y no solo peaje sino que más de la mitad de las obras se iban a financiar vía valorización general en la ciudad y no estoy de acuerdo con eso, que se le cobre valorización a la gente para ese proyecto”, manifestó Gutiérrez.

Tres concejales de la ciudad están en desacuerdo con el mandatario local y llama la atención que uno de ellos es Daniel Carvalho, miembro de su movimiento Creemos.

La concejal Aura Marleny Arcila, del Partido Liberal, también se opone a la liquidación de la Sociedad:



Problemáticas de movilidad en corredor del río y déficit de espacio público no se solucionan con liquidación de sociedad @ParquesdelRio. pic.twitter.com/GJSBETNwya — Aura Marleny Arcila Giraldo (@amarlenyarcilag) October 11, 2017

Igual que Jaime Cuartas:



Es importante aclarar q ni SPR, ni el proyecto Parques del Río se pensaron amarrados a la valorización como su única fuente d financiación pic.twitter.com/j5m0o14ZLS — JaimeCuartas (@JaimeCuartas) October 11, 2017

