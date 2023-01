Alcalde de Medellín, dispuesto a negociar ingreso del Esmad a universidades públicas

Daniel Quintero anunció que puede replantear su protocolo de seguridad siempre y cuando no haya encapuchados y no se usen explosivos en los campus

El alcalde de Medellín cuestionó los argumentos de los estudiantes y profesores de la Universidad de Antioquia que entraron a paro, pero manifestó que está abierto al diálogo para evaluar la medida del ingreso del Esmad a las universidades públicas.

“Yo he visto dos caras: una de representantes de los estudiantes y una de representantes de los maestros. Hay algo que me sorprende y es que en ninguna de las dos aparece la palabra encapuchados, explosivos y rechazo a ellos. Yo estoy listo para negociar, pero un acuerdo que permita que salgan los encapuchados y que no haya nunca más violencia y explosivos dentro de la universidad. Entretanto, el protocolo se mantiene”, advirtió el mandatario.

De otro lado, el rector de la Universidad de Antioquia cuestionó la medida adoptada por Quintero.

“Siempre he dicho que estas situaciones que se generan con la presencia del Esmad en los campus universitarios no corrigen, no mitigan y no evitan nada”, advirtió John Jairo Arboleda.

El Consejo Superior de la U. de A. convocó a una asamblea extraordinaria para evaluar la situación de la alma máter.

Entretanto, el paro estudiantil continúa.

