Alcalde de Medellín entrega parte de salud de los tres nuevos pacientes con coronavirus

Se trata de dos hombres de 22 y 55 años y una mujer de 50 años, todos son cercanos a la mujer que llegó de España y fue diagnosticada a principios de esta semana.

Los pacientes presentan buen estado de salud y están aislados en sus viviendas bajo supervisión médica.

“Ellos están tranquilos, me he comunicado con ellos en la mañana y ninguno tiene síntomas importantes”, precisó Daniel Quintero Calle.

Según el alcalde, todas las personas que tuvieron contacto con la primera paciente diagnosticada continúan en cerco epidemiológico.

“Creemos que para el martes algunos de ellos pueden terminar su cuarentena, de todas maneras seguirán aislados hasta que no haya plena certidumbre de que han superado el virus. Esto es muestra de que en la mayoría de los casos se trata de afecciones que no tienen graves complicaciones”, explicó el mandatario.

Igualmente, para seguir con las recomendaciones del Ministerio de Salud, se evaluará si se cancelan o postergan algunos eventos masivos de ciudad. También, se revisará la restricción vehicular 24 horas que inició este miércoles, debido al alto número de personas que se aglomera en el transporte público.

“Vamos a evaluar posibilidades o decisiones en relación al pico y placa de la ciudad de modo que reduzcamos la presión sobre el principal sistema masivo, el metro de la ciudad”, enfatizó el gobernante.

El alcalde invitó a los empresarios a buscar otras alternativas como el teletrabajo, por lo que se reunirá con dirigentes de varios gremios para hablar de esta posibilidad.

El llamado a la ciudadanía es a no entrar en pánico y seguir las siguientes recomendaciones: lavar las manos constantemente, no salir de casa si presenta síntomas de gripa y si lo hace usar tapabocas, evitar contacto físico y no saludar de beso, abrazo o apretando la mano y aislarse de forma preventiva si es una persona que viene del extranjero o de un país donde hay presencia del COVID-19 .