Alcalde de Medellín le reclama a la Fiscalía por caso ‘Pedro Pistolas’

Foto: Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín, y Germán Darío Giraldo, jefe seccional de Fiscalías en Antioquia.

Hay polémica entre el alcalde de Medellin, Federico Gutiérrez, y el director seccional de Fiscalías de la capital antioqueña, Germán Darío Giraldo.

Según el Alcalde, las investigaciones del organismo para capturar al responsable de las amenazas de muerte en su contra no avanzan.

El pasado 18 de febrero, el mandatario denunció públicamente que alias ‘Pedro Pistolas’, señalado cabecilla de bandas en el centro de Medellín, iba a asesinarlo.

Siete meses después, Gutiérrez, pidió resultados de la investigación a la Fiscalía, y esta fue su respuesta, según denunció:

“Pregunté al señor fiscal de Medellín si tenía información sobre esta persona, este alias, y él me dijo que no, pero la Policía sí tiene información y es importante que la investigaciones avancen y que los resultados se consoliden y se vean”.

Pero mientras el fiscal seccional Germán Darío Giraldo niega conocer detalles de alias ‘Pedro Pistolas’, la Policía dice saber quién es.

“Lleva tiempo atrás en el centro de la ciudad, maneja microtráfico, ligado al tema de habitantes en situación de calle, maneja la extorsión”, aseguró el general José Gerardo Acevedo Ossa, comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá sobre ‘Pedro Pistolas’.

La diferencia en los testimonios de ambas autoridades generó dudas sobre la función investigativa de la Fiscalía en el caso.

“Desde acá estamos haciendo lo que nos corresponde y lo que hemos exigido es que todas las autoridades den los resultados que tienen que dar y que las investigaciones avancen”, reclamó el alcalde Gutiérrez.

“En los archivos de la Fiscalía aparece Pedro Piedrahita, alias 'Pedro Pistolas', ese organismo sabe quién es. La pregunta es por qué Germán Giraldo, no lo sabe”, se pregunta Luis Fernando Quijano, director de Corpades y experto en seguridad urbana.

Noticias Caracol intentó hablar con el director Seccional de Fiscalías en Antioquia, Germán Darío Giraldo, pero la oficina de comunicaciones aseguró que no era posible porque por ahora no hay una instrucción clara ni en Medellín, ni por parte de la dirección general en Bogotá.