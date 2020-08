Alcalde de Medellín reculó tras escándalo en EPM: discutirá billonaria demanda por Hidroituango

Luego de una semana de la tormenta política que llevó a la renuncia de la junta directiva de EPM, el alcalde de Medellín, Daniel Quintero Calle, anunció que pondrá en discusión la billonaria demanda anunciada de conciliación contra constructores, diseñadores, interventores y aseguradores de Hidroituango por las fallas en su construcción.

"He escuchado la voz de empleados de EPM, empresarios y otros; en gracia de discusión le he pedido al Gerente de EPM llevar decisión sobre si se continúan o no las acciones legales para recuperar 9,9 billones a la próxima junta directiva de EPM", escribió el mandatario en Twitter.

Tras haber anunciado la demanda, la junta en pleno de EPM dimitió y desató una tormenta política sin precedentes para la EPM.