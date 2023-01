Alcalde de Murindó desmiente información sobre presencia paramilitar en el municipio

El mandatario local se refirió al audio difundido por el personero Fredy Armando Urón Freyter, sobre la llegada de actores armados al caso urbano.

La presunta presencia de 150 paramilitares en Murindó, un municipio ubicado en el Urabá antioqueño puso en alerta a las autoridades.

La información se propagó rápidamente luego de un audio difundido por el personero Fredy Armando Urón Freyter, sin embargo el alcalde Jorge Eliécer Maturana señaló a Noticias Caracol que desde el sábado que tuvo conocimiento del audio se comunicó con las autoridades que se encargaron de verificar la información.

“Ayer tuvimos un consejo de seguridad donde estuvimos verificando y el señor personero nos dijo que un grupo de personas le habían dado la información y que él había creado el audio y lo había enviado a la Defensoría del Pueblo pero que él no había verificado”, indicó el mandatario.

A su vez la fuerza pública realizó patrullajes en el municipio y no encontró nada fuera de lo común.

Según Maturana el comentario de la población es que en el casco urbano hay presencia de algunos milicianos de los paramilitares, "sin embargo a esas personas que han señalado han sido detenidas por la Policía y no les han encontrado armas y no tienen orden de captura, no tienen nada, entonces en este momento no ha habido como judicializar a ninguno de los que han dicho que son milicianos”, indicó

Por otra parte, señaló que en el área rural también se dice que hay presencia de grupos al margen de la ley, como el ELN “la fuerza pública estuvo haciendo patrullaje sobre todo por el río Murindó y el informe que me han dado es que no han encontrado a nadie y no han tenido ningún tipo de combate”.

Finalmente sobre la situación de líderes sociales en el territorio indicó que no ha tenido conocimiento de que haya algún líder social, político o sindical amenazado en Murindó.

Foto: Alcaldía de Murindó