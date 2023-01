Alcalde de Rionegro solicitará que se cancelen vuelos internacionales en el José María Córdova

Las constante quejas de los viajeros de la falta de controles y protocolos en el aeropuerto por el coronavirus, respaldan las denuncias de Daniel Quintero.

El pasado 6 de marzo, el mandatario de la capital antioqueña cuestionó fuertemente al gerente del Aeropuerto Internacional José María Córdova de Rionegro.

Publicidad

“Es una pena que el gerente, Fredy Jaramillo, se niegue a colaborar con la Secretaría de Salud de Medellín para enfrentar el reto por coronavirus”, escribió Quintero en su cuenta de Twitter.

Es una pena que el gerente del Aeropuerto Internacional José Maria Córdoba, Fredy jaramillo, a pesar de los riesgos del Coronavirus, se niegue a colaborar con la Secretaria de Salud de Medellín para enfrentar el reto. ¡Irresponsable! — Daniel Quintero Calle (@QuinteroCalle) March 7, 2020

De los ocho casos confirmados de COVID-19 en Antioquia, tres de los contagiados pasaron por esta terminal aérea.

María Morei, por ejemplo, llegó de Canadá e hizo escala en Estados Unidos y Panamá. La mujer asegura que los protocolos son mínimos.

Publicidad

“En Canadá hay más de 250 casos confirmados ya, yo creo que me debieron obligar a entrar en cuarentena, pero no me dijeron absolutamente nada. Me tomaron la temperatura y eso fue todo”, denunció la pasajera.

Los transportadores de pasajeros de Medellín al aeropuerto, que está ubicado a una hora de la capital antioqueña, también aseguran que no hay protocolos.

Publicidad

“No nos han informado de ningún protocolo, estamos sin ninguna información”, manifestó Daniel Ramírez, conductor.

El alcalde de Rionegro respondió a las denuncias y dijo que sí se deben mejorar los protocolos.

“Queremos pedirle al presidente de la República que logre evaluar una medida más restrictiva de no permitir el ingreso de vuelos internacionales de cualquier país a nuestro territorio para prevenir cualquier situación en nuestro departamento”, señaló Rodrigo Hernández.

Hasta el momento, cinco aerolíneas han cerrado operación en el aeropuerto por precaución.

Publicidad

Entretanto, el alcalde de Rionegro va a tener una reunión extraordinaria con migración Colombia para solicitar al presidente Iván Duque que se cancelen los vuelos internacionales y los provenientes desde Bogotá.