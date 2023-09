Alcalde de Segovia, Antioquia, denunció estar siendo amenazado por el Clan del Golfo

Las autoridades adelantan investigaciones para esclarecer las amenazas emitidas contra Didier Osorio, alcalde del municipio de Segovia, en Antioquia . Se cree que estas estarían siendo enviadas por la estructura criminal del Clan del Golfo.



Según declaraciones del mandatario, las amenazas llegaron hasta su despacho a través de una fuente humana, pero al momento la situación continúa siendo indagada por las autoridades.

En el municipio del nordeste de Antioquia hay fuerte presencia de estructuras al margen de la ley como el Clan del Golfo y el ELN.

El alcalde Osorio señaló que la situación es tan delicada que hay zonas de Segovia a las cuales él no puede acceder, puesto que estos grupos armados han instalado retenes ilegales donde se le cobra altas sumas de dinero a la población campesina.

"No está garantizada nuestra seguridad. A la zona norte del territorio no podemos acceder en estos momentos porque hay puntos críticos donde constantemente estos grupos están haciendo retornos ilegales que no nos permiten ingresar a estos sitios", declaró el servidor público ante los microfonos de Blu Radio.



Hace un par de semanas, un miembro del Ejército Nacional cayó en medio de enfrentamientos con el Clan del Golfo en la vereda Monte Frío .

Por medio de un comunicado, el Comando de la Décima Cuarta Brigada informó que "las tropas atacadas cumplían la misión de garantizar la seguridad de los habitantes de la vereda Arenales y Rancho Quemado, quienes han sufrido el desplazamiento a causa de los grupos al margen de la ley".

En los hechos violentos en las veredas de Segovia perdió la vida el cabo tercero Dubán Felipe Astaíza Zambrano.