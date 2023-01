Alcalde de Turbo no aceptó mojones instalados por el Igac y los mandó a derribar

La diligencia, que tuvo la aprobación policíal, se llevó a cabo en la tarde del martes pasado.

Alejandro Abuchar, alcalde de Turbo, en el Urabá antioqueño, se pronunció sobre la instalación de estos mojones por parte del Igac que tenían como propósito señalar que los corregimientos de Blanquicet, Macondo y Nuevo Oriente ahora son del Chocó y no de Antioquia.

El primer mandatario afirmó que, de hecho, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (Igac), no esperó hasta que el Consejo de Estado resolviera las demandas de Antioquia frente a su inconformidad con la división de un territorio que históricamente se ha considerado de Antioquia.

Los mojones o señalamientos de concreto estaban instalados sobre la vía Panamericana, en el sector El 40, en el corregimiento de Blanquicet.

La secretaria de Gobierno de Antioquia, Victoria Eugenia Ramírez, justificó la decisión del alcalde de Turbo: “No hay permiso de Planeación, no hay permiso ambiental, ni permiso para esa construcción en el espacio público, por lo tanto el alcalde realiza esta actuación”.

Por su parte, el abogado Iván Avendaño afirmó que el Igac debe cumplir un protocolo que la ley exige.

Para el delegado del Chocó, Fredy Lloreda, la destrucción de estos mojones es afrenta contra el Estado y pide que se investiguen los hechos.

Este miércoles se conoció que el Juzgado Tercero de Medellín falló en contra de la Gobernación de Antioquia que con una tutela pretendía detener el proceso de amojonamiento.



Rechazamos amojonamientos por parte del igap en territorio turbeño hasta tanto no se pronuncie el consejo de estado!!BLANQUICETH,MACONDO Y NUEVO ORIENTE son territorio del DISTRITO DE TURBO hoy son la localidad panamericana @Luis_Perez_G @HoracioGallon pic.twitter.com/ysoxk0z61Z — Alejandro Abuchar (@AAbuchar) April 17, 2018