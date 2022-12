Alcalde pide protección: criminales le exigen $500 millones para dejarlo caminar su pueblo

Esa es la historia de Armando Lambertínez, mandatario de Canalete (Córdoba), quien aseguró que el Clan del Golfo fue quien le quemó su finca y le robó ganado, el cual es buscado en Antioquia y Sucre.

Esto, denunció, porque se negó a pagarles una extorsión de 500 millones de pesos que el exigen para dejarlo recorrer las veredas de su municipio, ubicado en el noroccidente de Colombia.

El atentado fue cometido la noche del viernes 2 de febrero.

“La represalia es porque yo no les pago una cuota de 500 millones de pesos que me están exigiendo por dejarme transitar aquí en el municipio y pueda salir a las veredas a socializar los proyectos”, dijo en cámaras.

Por eso, pidió ayuda a órganos nacionales e internacionales.

“Al presidente de la República (Juan Manuel Santos), al ministro del Interior (Guillermo Rivera), al coronel de la Policía (Marcelo Russi), al coronel de la Brigada, les hago un llamado: que no me dejen solo porque las situación de orden público, no solamente en Canalete, en todo el departamento, es crítico, están extorsionado a ‘Raimundo y todo el mundo’; lo que pasa es que nadie se enfrenta”, denunció.

Un grupo de veinte hombres armados con fusiles ingresaron por la puerta de su finca en camionetas y una tractomula, rodearon el lugar, recogieron todos los animales (42 cabezas de ganado) que había allí y al salir quemaron la casa. Luego se llevaron los animales.

“Estamos desplegando (hombres en) todas las vías del departamento de Córdoba, del Urabá antioqueño y Sucre con el fin de ubicar estos ejemplares o reses. Al señor alcalde se le tienen asignados dos hombres de seguridad y por parte de la Unidad Nacional de Protección tiene un vehículo brindado”, explicó el oficial Russi.

En los últimos meses, los grupos criminales han atentado contra la fuerza pública, dejando dos policías muertos y diez heridos.