Alcalde prófugo, por el que ofrecen millonaria recompensa, sigue recibiendo sueldo

La Gobernación de Antioquia dispuso 20 millones de pesos para quien informe sobre el paradero de Miguel Enrique Franco Menco, mandatario de Nechí.

El Alcalde se incapacitó y nunca volvió a ocupar su cargo, pues su prontuario judicial lo hace protagonista de tremendo novelón.

En marzo sufrió un aparatoso accidente, dos días después la Corte Suprema de Justicia ordenó su captura por haber contratado a la tendera de un granjero como secretaria de Hacienda sin ningún tipo de títulos profesionales.

Pese a la orden judicial, desde el 16 de marzo, Franco Menco viene presentando incapacidades y haciéndole el quite a la justicia.

“Que está incapacitado, que manda una incapacidad que desaparece y aparece y entiendo que el objetivo que tuvieron la secretaria de Gobierno (de Antioquia) y la Fiscalía de que presentará para saber en qué situación estaba o dónde estaba porque no aparece”, dijo el gobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez.

Victoria Eugenia Ramirez, secretaria de Gobierno de Antioquia, dijo que el alcalde prófugo “presenta (incapacidades de) EPS diferentes, hasta por médicos de medicina prepagada y no hay un secuencia cómo lo exige la norma laboral”.

Cuatro meses completa Franco Menco ausente de la Alcaldía de Nechí, razón que llevó a la gobernación de Antioquia a ofrecer 20 millones de pesos por su paradero.

Gobernación de Antioquia ofrece 20 millones de recompensa por el alcalde de Nechí “Necesitamos saber dónde está el alcalde y a través de los organismos de justicia se ofrece la recompensa, no por la captura sino donde está el alcalde porque está totalmente desaparecido”, indicó Ramírez.

“Eso es muy grave para el municipio, prácticamente tenemos un municipio bien pobre, bien fregado y no hay una unidad de mando, nosotros estamos esperando que la Corte Suprema de Justicia nos responda la carta que hay, porque no la ha respondido para ver si hay que proceder o no a nombrar alcalde”, dijo el gobernador Pérez.

Pese a la ausencia, el mandatario Franco Menco sigue recibiendo mensualmente su sueldo como alcalde, situación que incomodó más al gobernador de Antioquia.