Alcaldía de Medellín desmiente otra cadena falsa sobre entrega de bonos de mercado

El secretario de Gobierno, Esteban Restrepo, pidió que no jueguen con la esperanza de las personas, mientras autoridades indagan el origen de esta información.

Una nueva cadena falsa que se viralizó por WhatsApp sobre la entrega de bonos de mercado en varios almacenes en Medellín tiene en alerta a la administración municipal.

Publicidad

No es momento de jugar con la esperanza y la tranquilidad de la personas, quienes hacen esto son irresponsables. Le he solicitado a la Fiscalía que investigue. Estamos entregando ayudas puerta a puerta. pic.twitter.com/cFOXuWrIGm — Daniel Quintero Calle (@QuinteroCalle) March 30, 2020

“Es totalmente falso. No jueguen con la esperanza de las personas, no reenvíen cadenas falsas, en estos lugares no están otorgando ni mercados gratis ni bonos”, señaló el secretario de Gobierno, Esteban Restrepo.

El funcionario manifestó que, a través de la Secretaría de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos, la Alcaldía está caracterizando a la población que necesita recibir ayudas económicas, alimenticias o de otro tipo.

Esta es la segunda información falsa que la administración municipal desmiente en menos de una semana.

Publicidad

El pasado martes, 24 de marzo, se presentó una aglomeración de ciudadanos venezolanos en inmediaciones del centro administrativo La Alpujarra y posteriormente el centro de eventos La Macarena, por una cadena en la que se decía que la alcaldía estaba entregando ayudas a migrantes.

Restrepo y el alcalde Daniel Quintero anunciaron que la autoridad competente investigará el origen de la información.

Publicidad