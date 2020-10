Alejandra Giraldo recuerda el día que resultó herida por carro bomba en el Parque Lleras

View this post on Instagram

Tengo muchas cicatrices en las piernas, (si hacen zoom las podrán ver), son cicatrices de la violencia absurda de este país: la bomba del Parque Lleras en Medellin en el 2001. Pero mis cicatrices no son nada comparadas con las heridas, aún abiertas, de las víctimas. Las heridas que por estos días tienen sal encima con las cascadas de verdad que nos apabullan. Hablar de eso nunca es fácil, y encontrar al aire un equilibrio entre contarles esas noticias y sonreír por un nuevo día, es un gran reto. Pero ustedes, esta posición y la generosidad de la vida conmigo, lo valen. Lo valen todo, así que, les dejo esta sonrisa y un sincero feliz día! ☀️☀️☀️