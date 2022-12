Alejandra Lara, la sexy peleadora que superó el ‘bullying’ y conquista las artes marciales mixtas

‘Azul’, como le gusta que le digan, se prepara en México para debutar en el torneo Bellator, que reúne lo mejor de ese deporte.

Su estreno será entre agosto y septiembre en la categoría de las 125 libras (62,5 kilos).

¿Pero, quién es esa mujer con mirada angelical que sorprende con la fuerza de sus golpes?

Noticias Caracol logró sacarla de su rutina en Guadalajara durante 20 minutos y habló con ella.

Noticias Caracol: Cuéntenos sobre Alejandra, ¿quién es usted?

Alejandra Lara: “Nací en Medellín, en la Clínica León XIII. Crecí con mis papás Jhon Jairo (Lara), que es ingeniero industrial, y Jeny (Mejía), auxiliar en sistemas, en el barrio Belén. Fui una niña con más energía de lo normal. A mi mamá le decían que me diera Ritalina”.

NC: ¿Cómo llegó a los deportes de contacto?

AL: “A los 4 años comencé en el karate, pero en mi niñez pasé por todos los cursos habidos y por haber. Hice todo tipo de deportes y disciplinas artísticas. Estudié en el colegio José María Bernal y en otros. A los 5 años sufrí lo que ahora llaman ‘bullying’. Un profesor me ridiculizó porque me había subido a un árbol. Pero lo superé. Estudié teatro musical a los 8 años, a los 12, gracias al (Instituto de Deportes y Recreación) Inder, empecé con el nado sincronizado en las Escuelas Populares del Deporte”.



NC: ¿Y abandonó el karate?

AL: “No. A los 12, regresé. Siempre me han gustado los juegos bruscos. Pero no era buena. Mi sensei Nicolás Alvarado me dijo una vez que las niñas del grupo se salieron porque yo era muy brusca”.

NC ¿Cómo alternaba karate y nado sincronizado?

AL: “Mi vida tiene tres ámbitos: libros, arte y deporte. Leo Oscar Wilde, (Friedrich) Nietzsche, Hermann Hesse. Siempre he tenido un libro cerca. También me gusta mucho la música, el metal, y ahora ando pegada de la música colombiana, salsa”.

NC: ¿Qué extraña de Colombia?

AL: “Mi familia, los amigos, la Universidad de Antioquia. Allí estudié algunos semestres de Licenciatura en pedagogía infantil y Danzas”.

NC: Al estar rodeada de todo escenario artístico y académico, ¿cómo ingresa en las peleas profesionales?

AL: “Me invitaron a pelear. La primera vez en la jaula yo ni siquiera había entrenado Artes Marciales Mixtas. Fui con mi novio Francisco Javier Gómez. Llevo cinco años de relación con él, no es peleador, es músico. Me tocó pelear con una chica de karate. La atropellé. La pelea duró un minuto y medio y gané. Al terminar me buscó una persona y me invitó a entrenar a su gimnasio”.

NC: ¿Quién la acompaña a sus peleas?

AL: “Mi papá ha ido a una pelea. Mi mamá no. Él me apoya muchísimo”.

NC: ¿Cómo mantiene su figura, cómo es su rutina de entrenamiento?

AL: “Mido 1,70 metros. Peso 66 kilos. Durante el día tengo tres entrenamientos: acondicionamiento físico, ‘luchitzu’, que es una mezcla de lucha y jiu jitsu brasilero, y ‘stricking’, que es pelea de pie, boxeo y ‘muay thai’. Mi fuerte está en el ‘stricking’: controlo, derribo y golpeo. Soy vegetariana –no como carne hace como cuatro años- y tengo un plan nutricional de acuerdo a las exigencias de mi preparación y de mi organismo”.



NC: ¿Además del deporte, qué mueve a Alejandra?

AL: “Quisiera cambiar el mundo. Me preparo para romper esquemas y sé que voy a llegar lejos. También doy clases de acrobacia aérea, con eso quiero a brindarles algo a los niños. Eso me hace feliz”.

NC: ¿Cómo vive en México?

AL: “Tengo una habitación en una casa en la que vivo con otras peleadoras del equipo Lobo. Me gusta la soledad”.



NC: ¿Cuándo será su próxima pelea?

AL: “No hay fecha definida ni sé contra quién será, pero sé que es entre agosto y septiembre”.

NC: Es un ritual salir a la jaula con música, ¿sabe cuál usará?

Al: “Eso es todo un ‘performance’. La última pelea salí bailando. En la próxima quiero tener música latina. Una salsa colombiana. No sé, puede ser del Joe (Arroyo)”.

NC: ¿Qué mensaje les da a los practicantes de este deporte, a sus seguidores?

AL: “El arma más importante es el conocimiento y cuando uno se conoce es imparable. No olviden que la forma de llegar al éxito está en conocerse. Hay que romper el sistema que nos imponen. Hay que ser feliz”.