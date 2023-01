Alejandro Palacio habla sobre las amenazas que ha recibido por liderar lucha estudiantil

El estudiante de la Universidad Nacional dio a conocer estos hechos y de inmediato recibió un fuerte respaldo en redes sociales.

“En tres de las últimas movilizaciones grupos de encapuchados, que no sabría decir quiénes son, se me han acercado a advertirme que si no me retiro de las movilizaciones y la lucha estudiantil me van a matar. También he recibido una llamada dónde me dicen cuídese, me cuelgan y ya”, dijo quien también es presidente de la Asociación Colombiana de Representantes Estudiantiles de la Educación Superior (Acrees).

Políticos como Sergio Fajardo, el gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, Claudia López, Angélica Lozano, periodistas, adeptos y críticos del movimiento estudiantil han apoyado al presidente de la Asociación Colombiana de Representantes Estudiantiles de la Educación Superior (Acrees), Alejandro Palacio.

“Encapuchados no representan el sentir de miles de jóvenes que defendemos nuestras universidades” En Twitter, escribió: "Defender la educación como derecho: una causa tan noble que busca ser opacada por algunos violentos".

Por medio de un comunicado, la Universidad Nacional sede Medellín rechazó las intimidaciones:

Vicerrectoría de la #UNMedellín rechaza rotundamente las amenazas en contra del estudiante de la Sede, @AlejoPalacioRes. La #comunidadUN le expresa su solidaridad a Alejandro y confía en que las autoridades garanticen su seguridad e integridad. pic.twitter.com/AXiWcbTzT1 — Sede Medellín UNAL (@UNALmedellin) November 10, 2018

El respaldo en redes sociales es abrumador con #YoTambiénSoyAlejo.

Con el miedo, los violentos nos han arrodillado durante toda la vida. Decidimos que íbamos a hacer política con convicción, con argumentos. Así lo ha hecho @AlejoPalacioRes. #YoTambienSoyAlejoPalacio https://t.co/OEzQiAl2E6 — Sergio Fajardo (@sergio_fajardo) November 10, 2018

#YoTambienSoyAlejoPalacio porque lo que le hagan a él nos lo hacen a todos... — Daniel Samper Ospina (@DanielSamperO) November 10, 2018

Nunca nadie deberá ser amenazado por defender los derechos civiles, en este caso, uno tan fundamental como la educación #YoTambienSoyAlejoPalacio — Juan Diego Bedoya (@juanbedoya73) November 10, 2018

Soy testigo de la valentía e inteligencia de @AlejoPalacioRes - cualquier amenaza en su contra es una afrenta directa a la democracia. Tenemos que aprender a disentir en paz. #YoTambienSoyAlejoPalacio — Luis Carlos Vélez 🌎 (@lcvelez) November 10, 2018

El liderazgo de @AlejoPalacioRes es un baluarte en la lucha por una educación superior pública, gratuita y de alta calidad. Su defensa de la universidad pública es un ejemplo para emular. Toda mi solidaridad y respaldo ante las amenazas.

#YoTambienSoyAlejoPalacio — Manuel Sarmiento 🇨🇴 🍳 (@mjsarmientoa) November 10, 2018

Rechazo las amenazas que ha recibido el líder estudiantil @AlejoPalacioRes. La protesta estudiantil y la causa que él lidera por las universidades públicas es legítima y debe ser respaldada por todo el país.

Primero la educación.#YoTambiénSoyAlejoPalacio — Juan Luis Castro C. (@JuanLuisCasCo) November 10, 2018

Conozco a Alejo y la seriedad con la que ha asumido la lucha por la U pública. Ánimo que aquí estamos muchos acompañándolos. #YoTambienSoyAlejoPalacio https://t.co/oMaGaKklCD — Ronald Mayorga (@Rmayorga) November 10, 2018

#YoTambienSoyAlejoPalacio

Un joven que representa la nueva generación de líderes estudiantiles que creen en la creatividad como estandarte de las movilizaciones, @AlejoPalacioRes tiene toda nuestra admiración y respaldo! Nuestra solidaridad y apoyo siempre! #AlejoNoEstaSolo — Carlos Amaya (@CarlosAmayaR) November 10, 2018

Condenable amenazas d muerte a un joven q con inteligencia, entereza, civilidad y transparencia la lucha por la Universidad Pública! #YoTambienSoyAlejoPalacio — Antonio Sanguino Senador (@AntonioSanguino) November 10, 2018

En las próximas horas el estudiante amenazado realizara las denuncias ante la Fiscalía para que realicen las respectivas investigaciones y así determinar quiénes estarían detrás de las intimidaciones en su contra.