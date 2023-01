Alerta en Antioquia por incremento en la cifra de quemados con pólvora

Una de las víctimas contó cómo un artefacto explotó en su nuca por culpa de otras personas, cuando departía con amigos en el nororiente de Medellín.

En estos primeros 12 días de diciembre se incrementó el número de quemados con pólvora y entre los afectaos hay varios menores de edad.

Julián Hernández, uno de ellos, le contó a Noticias Caracol cómo fue herido por pólvora.

Él tiene 32 años y hace unos días mientras compartía con varios amigos en el sector de Campo Valdés resultó quemado, mientras otras personas manipulaban un volador, que no es más que una envoltura repleta de explosivo artesanal de fósforo blanco con capacidad para provocar serias lesiones, que es lanzada al aire.

“Me refugie debajo de un balcón porque a mí no me gusta la pólvora, le tengo miedo, y pues en esos momentos cae un volador, me estalla en esta parte (entre el hombro y la nuca) y me afecta el oído”, recuerda Julián.

En lo corrido del mes de diciembre 20 personas han resultado quemadas en Antioquia , tres de ellas menores de edad, siendo Medellín la ciudad con más casos.

“Más del 50 por ciento son observadores, no necesariamente son la personas que manipulan la pólvora. Es muy importante saber que existe un factor de riesgo al estar en un sitio en el que alguien más esté haciendo uso de pólvora, por eso el llamado es a no usar la pólvora”, invita la subsecretaria de salud de Medellín, Natalia López.

Entre los quemados está un hombre de 40 años que en Guarne, en el oriente de Antioquia, perdió dos de sus dedos mientras manipulaba una papeleta.

Medellín, Envigado, Bello, Barbosa y los municipios del oriente de Antioquia son las zonas donde más casos se registran.

Por eso cuando vea en el cielo de su ciudad un globo , que parece inofensivo, no se confíe, porque en segundos se puede convertir en una artefacto contra su integridad, pues en algunos casos está cargado de explosivos.