Alerta entre autoridades en Medellín por una nueva riña de estudiantes de un colegio

En la pelea de alumnos de la institución ubicada en la comuna Buenos Aires no resultaron lesionados. Más de 600 casos similares se reportaron en 2017.

Quienes protagonizaron la riña no superan los 14 años de edad, son estudiantes que cursan entre el séptimo y octavo grado de las instituciones educativas Miraflores y Asamblea Departamental.

Al parecer una escena de celos habría iniciado la discusión que involucró a cinco estudiantes. Para algunos habitantes del sector, las riñas constantes son producto de diferencias entre los dos colegios.

“Este tipo de agresiones nos demuestra que debemos ser más responsables de abordar, prevenir y atender esta situación, llamar la atención de los niños y jóvenes para que no se agredan y para que haya respeto” dijo Carlos Arcila, subsecretario de Derechos Humanos de Medellín.

Para los padres de familia es fundamental inculcar la disciplina desde el hogar.

Arcila además comentó que en redes sociales aumentan las agresiones, en vez de ayudar a conciliar o buscar alternativas de solucionar las diferencias.

Las autoridades hacen presencia en las instituciones con el Programa Entornos Protectores que busca evitar hechos como estos.