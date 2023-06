Alerta por aparición de cuerpos embolsados en Antioquia: fueron seis en junio

Una grave alerta lanzaron organizaciones no gubernamentales por la constante aparición de cuerpos embolsados en Antioquia . Dicen las autoridades que en lo corrido del mes van seis encontrados en el área metropolitana, y en 2023 se contabilizan 14 casos de personas abandonadas bajo esta modalidad.

Aparentemente, estos homicidios se están cometiendo en la capital paisa, pero los cuerpos embolsados son dejados en zonas muy alejadas, presuntamente para no alertar a las autoridades de Medellín.

Carlos Arcila, vocero de Corporación Humanitaria Justicia al Derecho, manifestó que “en el último periodo ha rebajado el índice de homicidios y ha aumentado la desaparición forzada, lo insólito de la situación es que muchas de estas personas desaparecidas se encuentran embolsadas, torturadas y descuartizadas. ¿Por qué no ocurre dentro de las comunas de Medellín? Para no llamar la atención de las autoridades, para mostrar que en la ciudad no hay homicidios”.

Uno de esos macabros casos de cuerpos embolsados en Antioquia tuvo lugar esta semana, el 27 de junio, en La Estrella, sur del Valle de Aburrá. Trabajadores de una subestación de energía que se disponían a cortar el césped en el sector de Ancón Sur encontraron una cabeza humana.

Publicidad

De inmediato, llamaron a las autoridades y al lugar llegaron agentes del CTI que realizaron la inspección y trasladaron lo que se encontró a Medicina Legal.

Medios locales como El Colombiano indicaron que se trata de verificar si la cabeza correspondía a un hombre de quien días atrás se habían hallado otras partes.

“Los investigadores buscan establecer si esta cabeza sería la de John Alexander Cifuentes Agudelo, de 32 años, cuyo tronco y extremidades aparecieron envueltos en dos bolsas el pasado 14 de junio”, informó ese periódico.

Publicidad

John Alexander Cifuentes Agudelo había desaparecido en el barrio Olaya Herrera de Medellín dos días antes de que se hallaran partes de su cuerpo en el sur del área metropolitana.

Más casos de cuerpos embolsados en Antioquia

Días atrás, el 6 de junio, en la vereda El Noral del municipio de Copacabana se halló el cuerpo sin vida de un hombre que, de acuerdo con los reportes, se encontraba atado de pies y manos. Además, presentaba ya un avanzado estado de descomposición.

Por esos días también se informó que los restos de una mujer habían sido encontrados en el municipio de Copacabana.