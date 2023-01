Alertas se mantienen en Hidroituango

Los ministros de Defensa y Ambiente y los directores de la ANLA y la Unidad Nacional del Riesgo escucharon sobre el socavón hallado en captaciones.

El parte brindado después fue de tranquilidad y desde ya se realizan trabajos para disminuir todo tipo de riesgos.

“Hay dos trabajos fundamentales; uno es darle aire y dos es ponerle algunos pernos para fortalecer de alguna manera la parte superior de la misma”, dijo al respecto Jorge Londoño de la Cuesta, el gerente de EPM.

La Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) confirmó que no se elevan los niveles de riesgo para las comunidades, aguas abajo del proyecto.

“Se mantiene el nivel de alerta naranja incrementado al máximo las medidas preventivas por parte de todas las entidades de gestión del riesgo de desastres, teniendo como premisa salvaguardar las vidas aguas abajo del proyecto”, dijo Eduardo González, director de la UNGRD.

Mientras tanto, el ministro de Defensa, Guillermo Botero, manifestó que “la Defensa Civil tiene más de 120 hombres para cuatro municipios cerca de la presa de Hidrohituango. Hemos ofrecido acompañamiento de la fuerza pública y especialmente de helicópteros UH60”.

Tras la reunión, integrantes del gabinete ministerial visitaron junto al gerente de EPM y el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, la obra; estuvieron en la presa y observaron el vertedero.

Noticias Caracol llegó hasta el pozo de compuertas, que será cerrada este miércoles a las 6 de la mañana. Esto marcará el inicio del cierre de la casa de máquinas del proyecto hidroeléctrico más importante del país.

“Desde el martes a media noche no habrá un solo trabajador en la obra, se hace el cierre desde las 6 de la mañana y las 48 horas siguientes al cierre no habrá un solo trabajador en la obra, se hará la inspección de posibles consecuencias luego del cierre de compuertas”, explicó el alcalde Gutiérrez.

El protocolo de actuación inicia este martes con la activación de la sala de crisis en la Gobernación de Antioquia. El próximo miércoles Hidroituango espera dar un paso trascendental para la futura generación de energía en el país.