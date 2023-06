Alexis Gómez habría sido asesinado por hombre que lo pretendía: "Un enfermo por los niños"

En la comuna 13 de Medellín hay tristeza y asombro por la temprana muerte de Alexis Gómez, un adolescente de 15 años que tenía un futuro prometedor en el fútbol y quería sacar adelante a su familia. Nadie se explica por qué lo mataron.



“No esperábamos encontrar al niño así. Toda la familia está destrozada porque él era un niño muy juicioso, muy alegre, nos inundaba con esa sonrisa y hoy lloramos su partida con profundo dolor”, expresó Luz Adriana Cardona, tía del menor.

Willintong Arley Cano, entrenador de fútbol de Alexis Gómez, contó que él era “un niño con muchas ilusiones, un niño que no podíamos encontrarlo en esta forma tan nefasta”. La esperanza de encontrarlo con vida siempre estuvo intacta, por eso hoy se siente un vacío.

“Él hace mucha falta porque él era siempre conmigo. Él me acompañaba a los partidos, nos sentábamos a reír, él me abrazaba cuando estaba triste, me decía: ‘Vamos a comer salchichón con arepa’, me decía muchas cosas, va a hacer mucha falta”, añadió Manuela Ochoa, prima del fallecido.



El cuerpo de Alexis Gómez fue hallado con varias heridas de arma cortopunzante en el corregimiento Palmitas, luego de estar desaparecido durante ocho días. La comunidad responsabiliza a un adulto de 39 años que lo pretendía y que, además, está desaparecido. Esta es una de las hipótesis que manejan las autoridades.

“El verdadero culpable de habernos raptado al niño es una persona posesiva, un enfermo por los niños”, agregó el entrenador de Alexis Gómez.

“Seguimos en la búsqueda de los supuestos autores materiales de este hecho tan lamentable, seguimos en avance de la investigación mediante algunas labores investigativas de elementos que nos puedan llevar a la captura de estos sujetos o de este sujeto, que muy seguramente es el autor material”, informó el coronel José Fonseca, comandante operativo de la Policía del Valle de Aburrá.

Aunque ya no está, sus familiares y amigos no piensan dejarle ganar la partida a la impunidad, por eso piden pronta justicia.

El mismo día que desapareció este adolescente, también se perdió el rastro de Gisell Taliana Virguez Valencia, una joven de 14 años que salió de su vivienda hacia la 1:20 de la tarde para asistir a una clase de inglés en el colegio José María Córdoba, quien se movilizaba en el sistema Metro.

Se esperaba que llegará a las 4:00 p.m. de nuevo a su barrio para la catequesis, donde posteriormente sería recogida por su papá una hora y media después; sin embargo, la docente de lengua extranjera se comunicó con los padres de la adolescente para decirles que nunca llegó a la clase.

Desde ese momento, sus amigos y familiares comenzaron una búsqueda incansable para dar con el paradero de Gisell, quien al momento de su desaparición tenía puesto un saco tejido blanco, un pantalón corto azul claro y unos tenis. Así mismo, su familia señaló que la menor usaba lentes y que nunca se los quitaba.

Tres días después, Gisell apareció con vida.