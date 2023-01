Algunos taxistas afirman estar siendo intimidados para no trabajar en la comuna 13 de Medellín

Las autoridades han escuchado varias quejas y preocupaciones de conductores por lo que se está investigando esta situación.

Así lo dio a conocer el secretario de Seguridad e Medellín, Andrés Tobón, quien afirmó que se estudia la hipótesis de que los grupos ilegales de la comuna 13 también se estarían beneficiando con el transporte ilegal.

“Este es un asunto que se coordinó con policía para evitar que exista esta dinámica, también estamos persiguiendo sin ningún tipo de tregua al transporte ilegal esta zona de Medellín, pues si lo que quieren es sacar el transporte legal no lo vamos a permitir”, afirmó el funcionario.

Esto luego de que algunos taxistas en los últimos días hallan denunciado que están siendo víctimas de amenazas, intimidaciones y robos.

El coronel Juan Carlos Rodríguez, subcomandante de la Policía Metropolitana, afirmó que “la comunicación con los taxistas siempre ha sido directa. Tenemos reuniones con cada uno de los líderes donde atendemos sus requerimientos de manera específica”.

Por su parte Ovidio García, miembro de Fuerza Amarilla, gremio de taxistas de Medellín, afirmó que las supuestas amenazas en contra de algunos taxistas, al parecer, son un tema individual y no colectivo.

“Uno escucha que algunos taxistas hablan de robos, pero no es que las bandas estén amenazando a todo el gremio”, dijo el conductor, quien añadió que de todos modos esta situación es preocupante ya que son un gremio muy vulnerable, entre otras cosas, porque este año muchos asesinatos han sido ejecutados utilizando taxis robados.

