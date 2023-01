Alias ‘Breiner’ sería el cabecilla del ELN que lideró la quema de vehículos en Valdivia

Según el Ejército, este hombre planeaba incinerar 40 automotores y tomarse seis puntos de la Troncal al Caribe.

El ataque armado sucedió antes de las 9:00 de la noche cuando varios conductores que transitaban por el kilómetro 71, sector El Socorro del corregimiento de Puerto Valdivia, vivieron momentos de terror.

Ese mismo sentimiento es notorio en quienes grabaron videos que muestran los seis vehículos quemados . La impotencia se apoderó de ellos luego de ver cómo hombres armados los obligaron a bajar de sus vehículos y posteriormente les prendieron fuego.

“Los carros estaban totalmente quemados, incinerados totalmente, había flotas y camiones y tractomulas, todas incineradas”, dijo Sanín Loaiza, un viajero que cruzó por la zona luego del ataque armado.

La luz del día dejó ver las primeras imágenes de los destrozos. Dos camiones, dos tractocamiones y dos buses de servicio público estaban incinerados.

Tras lo ocurrido, pocos habitantes se atreven a dar una opinión por temor.

“Aquí, pues todo normal, no ha habido tanto problema. ¿Qué fue lo que pasó anoche? No he sabido nada, no pasa nada”, manifestó Arcadio de Jesús Torres, habitante de la zona.

Sin embargo, el Ejército retomó el control de la zona y evitó mayores daños , según se conoció por labores de inteligencia.

“Había una información de que la estructura Tarazá, del ELN, golpeada este año, iba a hacer de seis a ocho acciones terroristas en la vía que viene de Valdivia a Tarazá. Tomamos algunos unos correctivos para mejorar el dispositivo, desafortunadamente en ese sitio se presenta la incineración de seis vehículos”, explicó el general Nicacio Martínez, comandante del Ejército.

“Creemos que alias ‘Breiner’, que está en este momento como segunda cabecilla de esta estructura, es la persona que está encargada de estas actividades terroristas”, añadió Martínez.

El Ejército ofrece 30 millones de pesos por alias ‘Breiner’, señalado cabecilla como uno de los jefes en la región.

La vía está militarizada, varios puntos de control fueron instalados y el tráfico es controlado.