Alias ‘Duque’, el expolicía implicado en la guerra que desangra a una comuna de Medellín

La situación de Robledo es tal que, según la Personería, algunos de sus habitantes pagan para no ser objeto de atentados.

Sin embargo, eso no ha evitado que las víctimas mortales sigan creciendo, las amenazas estén al orden del día y algunas personas hayan tenido que irse de sus casas.

Los asesinatos más recientes sucedieron el martes. Tres personas fueron acribilladas dentro de una barbería. Ellas fueron identificadas como Diego Alejandro Galeano, barbero de 20 años, Diego Mauricio Gómez, de 24, y Duván Alexander Londoño, de 24.

Diego Alejandro Galeano, baleado en una barbería de Pilarica.

Tres personas fueron asesinadas en medio de un tiroteo en una... Las autoridades investigan si el triple homicidio fue obra de miembros de un grupo delincuencial que quiere apoderarse de la renta ilegal que dejan las extorsiones, el tráfico de drogas y entre otras actividades ilicitas.

Además, según dijo en su momento el general Óscar Gómez, comandante de la Policía Metropolitana, este hecho podría estar relacionado con la captura en Cali, el pasado 11 de junio, de uno de los presuntos jefes delincuenciales de la banda El Diamante, que opera en la zona.

Se trata del expolicía Johan David Duque Ríos, que fue separado de la fuerza pública en 2007 y es referenciado en las filas de la organización delincuencial desde hace 10 años.

Duque, informó la Fiscalía, fue enviado a prisión para que responda, entre otras cosas, por haber obligado a uno de sus hombres a que se infiltrara en la casa de una mujer, se hiciera su amigo y la vigilara para que pagara una extorsión que le estaba siendo exigida por cada transacción que lograra en su negocio de compra venta de inmuebles.

A la víctima le pedían el 10 por ciento del producido.

“El ilegal se hizo amigo de su víctima, hasta el punto de contarle lo que la banda pretendía hacer con ella. El hombre fue asesinado en marzo de 2015”, comunicó el organismo judicial.

Antioquia lidera lista negra de casos de extorsión denunciados en... La mujer, que había huido hacia Dos Quebradas (Risaralda) en 2014, tuvo que regresar a Medellín, pues, según está registrado en archivos judiciales, su casa le fue incinerada.

Denuncias como las de esa mujer, que además fue víctima de tres lesiones con arma blanca cuando iba a recoger a su hijo al colegio en julio de 2016, parecen más cotidianas de lo común.

Según alertó el miércoles la Personería de Medellín, en lo que va de 2017, 40 personas han huido de las calles de esa comuna producto de hechos violentos y otras 60 han denunciado que han sido víctimas de amenazas. Entre ellas hay personas con discapacidad, niños y niñas y madres gestantes.

“La situación en la comuna es cada vez peor, obligan a los propietarios de vehículos a pagar vacunas para garantizarles un tránsito seguro por el sector; y los conductores de buses también son forzados a pagar hasta 50 mil pesos para no estar expuestos a ser víctimas de atracos o atentados contra su integridad física”, le dijo un habitante de la zona a la Personería.

Las autoridades judiciales investigan cuántos de los 28 homicidios que han sido cometidos este año en la comuna tienen relación con la disputa de las bandas de Aures y El Diamante, esta última, según la Fiscalía, era dirigida por el expolicía Duque.

Precisamente, la Secretaría de Seguridad de Medellín establece en sus informes diarios de homicidios que el motivo principal de asesinatos en la ciudad tiene que ver con el accionar de los Grupos Delincuenciales Organizados.

Solo en 2017, según la Secretaría de Seguridad, 108 personas de las 215 que han sido asesinadas han caído por estas causas.

Robledo es la segunda comuna de Medellín donde más homicidios se han cometido este año, por encima de La Candelaria (32).