Alias ‘El Tigre’, el presunto extorsionista que tenía de fachada un taxi

La primera vez que Ángelo Alejandro López Ramírez cayó a prisión, por extorsión, tenía 19 años. Pasó una década y volvió a ser capturado. ¿Qué le atribuyen?

Según la Fiscalía, este hombre nacido en Medellín el 26 de agosto de 1988 tenía azotados a un comerciante y a los propietarios de dos ferreterías de la capital antioqueña.

El primero de los casos reseñados por el organismo judicial sucedió el jueves 7 de septiembre cuando una persona que se identificó como alias ‘El Tigre’ le escribió un mensaje de texto a un empresario para exigirle 500 mil pesos a cambio de su seguridad.

Para intimidarlo, informó la Fiscalía por medio de un comunicado, le dijo que lo tenía vigilado a él, pero también a su familia.

El comerciante no respondió las exigencias y decidió cambiar de línea telefónica para escabullirse, pero el delincuente buscó la manera de ubicarlo y continuó con las exigencias.

Tras un nuevo contacto, el hombre que se identificó con el alias de ‘El Tigre’ le exigió 200 mil pesos y el comerciante accedió a la extorsión.

Sin embargo, las llamadas del delincuente no cesaron; le exigía más dinero.

A la vez, determinaron investigadores del CTI adscritos al Gaula Militar, un hombre con las mismas características intimidaba a los propietarios de dos ferreterías de Medellín: también les pedía consignar 500 mil.

Uno de ellos decidió consignar el dinero.

Aunque la Fiscalía no describe cómo cayó ‘El Tigre’, informó que fue identificado como Ángelo Alejandro López Ramírez, que ya había sido detenido el 6 de septiembre de 2007 por extorsión en mayor cuantía y por lo que fue condenado y estuvo en prisión.

Por este nuevo caso, López Ramírez fue cobijado con medida de aseguramiento intramural en centro carcelario por extorsión agravada y tentativa de extorsión, pero él no aceptó los cargos.