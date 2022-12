Alias ‘Julián Bolívar’ declaró en el juicio contra Santiago Uribe

El exjefe paramilitar, testigo de la Fiscalía, dijo que nunca se reunió con el hermano del expresidente Álvaro Uribe Vélez.

Rodrigo Pérez, como es conocido ‘Julián Bolívar’, narró ante el juez cómo operaba el grupo paramilitar de Los 12 Apóstoles en Yarumal, Antioquia.

“Era un grupo más como de limpieza social que se dedicó a asesinar personas que estaban señaladas como drogadictas, expendedores de droga”, dijo.

El testigo, que para la época era comandante de un reducto de las Autodefensas Unidas de Colombia conocido como Los Pérez, dijo haberse enterado de la relación de Uribe Vélez con el grupo de Los 12 Apóstoles.

“Posteriormente me enteré de muchas informaciones que el señor aquí presente tenía que ver (...) El señor Santiago Uribe a través de la información que conocí por el libro de Los 12 Apóstoles (sic)”, manifestó.

También aseguró no haberse reunido con el ganadero Uribe Vélez o con su hermano el expresidente y hoy senador, Álvaro Uribe.

“En ningún momento me he reunido con el señor Santiago Uribe, mucho menos, ni siquiera, en el periodo de los diálogos con el señor, con el expresidente Álvaro Uribe Vélez”, agregó.

En la diligencia también rindió indagatoria el comerciante Álvaro Vásquez, quién confirmó la existencia de una red de apoyo en Yarumal, que suministraba información en temas de narcotráfico y guerrilla.